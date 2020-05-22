ترامب يتحدى «كورونا»: لن نغلق البلاد مرة أخرى

على الرغم من انتشار فيروس «كورونا» وارتفاع نسب الإصابة في العديد من الولايات الأمريكية، أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عن أن بلاده لن تغلق البلاد في حالة حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وقال ترامب- في تصريحات صحفية خلال جولته أمس الخميس بمصنع تصنيع فورد في ولاية ميشيجان - "يقول الناس إن هذا احتمال واضح للغاية، وسنقوم بإطفاء الحرائق، لن نغلق البلاد".وأكد ترامب قدرة بلاده في احتواء تفشي المرض في المستقبل، قائلًا: "إنه سواء كان ذلك موجة لاهبة أو غيرها نحن سنعمل على إخمادها لكننا لن نغلق بلادنا"، وفقًا لما نقلته العربية.وأعلنت الولايات الأمريكية عن خطط للبدء في تخفيف القيود التي تهدف إلى الحد من انتشار فيروس «كورونا»، وفتح اقتصاداتها بسرعات متفاوتة حتى يتمكن الأمريكيون من البدء في العودة إلى الحياة الطبيعية.