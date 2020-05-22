زعيم المعارضة النيوزيلندية يخسر قيادة الحزب

تعرض زعيم المعارضة النيوزيلندي سيمون بريدجز اليوم الجمعة للاقصاء من رئاسة الحزب الوطني المعارض قبل أشهر فقط من إجراء الانتخابات العامة في البلاد.سيتولى تود مولر عضو البرلمان النيوزيلندي عن الحزب الوطني قيادة الحزب الآن، بعد أن تحدّى بريدجز على منصبه في اجتماع طارئ للحزب اليوم الجمعة، بعد أسبوع من تراجع شعبية حزب المعارضة اليميني في استطلاعات الرأي.وقال مولر في بيان صحفي إن تركيزه ينصب على الانتعاش الاقتصادي للبلاد.وأكد مولر أن "النيوزيلنديين بحاجة إلى حكومة وطنية تتمتع بالخبرة والمهارات الإدارية لإخراج بلادنا من أسوأ أزمة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية".يذكر أن نيوزيلندا ستجري انتخاباتها العامة في 19 سبتمبر.