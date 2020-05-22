رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 22 مايو 2020 الموافق 29 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
أبناء «خاشقجى» يعفون عن قتلة والدهم

عالم

الرئيس العراقى يؤكد دعمه لمواقف نظيره الفلسطينى ويهنئه بحلول عيد الفطر

الجمعة 22/مايو/2020 - 01:06 ص
الرئيس العراقي برهم
الرئيس العراقي برهم صالح
أ ش أ
طباعة
أكد الرئيس العراقي برهم صالح دعمه لمواقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والقرارات التي أعلنها عقب اجتماع القيادة الفلسطينية في ظل مخططات الضم الإسرائيلية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي، تبادل خلاله الرئيسان التهنئة بحلول عيد الفطر السعيد، وتمنى برهم أن يعيد الله، عز وجل، هذه المناسبة وقد تحققت تطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال.

وأكد الرئيس العراقي، أن بلاده تؤيد ما أعلنه الرئيس عباس من قرارات، والتي تؤدي لحماية المشروع الوطني الفلسطيني وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي.

بدوره شكر الرئيس الفلسطيني الرئيس صالح على مواقف العراق الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وهنأه بتشكيل الحكومة الجديدة وبمناسبة حلول العيد السعيد.

موضوعات متعلقة

صيغة تكبيرات عيد الفطر المبارك 2020

السيسي: إزاي الناس بتبني جوامع في مكان مخالف؟

صديق منسى المقرب: يده تحركت وحضن والده فى القبر (فيديو)

طقس الجمعة حار بالقاهرة والوجه البحري نهارًا مائل للبرودة ليلًا

الصور

image description

تراويح ليلة القدر

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

الأكثر قراءة

السيسى ينقذ مصورًا قبل السقوط من شرفة وحدة سكنية

وفاة المستشار أحمد غزالى بـ«استئناف القاهرة» جراء إصابته بـ«كورونا»

إثيوبيا تبدي استعدادها للتعاون مع مصر والسودان بشأن سد النهضة

وزير التعليم: إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بعد العيد

إنفوجراف

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

الوجه الجميل لإسماعيل يس.. أوقف التصوير وصرخ:"أبويا .. أبويا"

حكاية مشهد في مسرحية "مجنون ليلى" تسبب في ضرب فاطمة رشدي لعزيز عيد

راقصة الملوك.. سهير زكي تصف أعظم رقصة في حياتها: "هذه ليلة عمري وشاهدني 500 مليون"

صوت سعاد حسني أكثر تعبيرًا من وجهها ونيللي مفتعلة.. كيف رأت هند رستم فنانات جيلها

نجم الساعة

الوجه الجميل لإسماعيل يس.. أوقف التصوير وصرخ:"أبويا .. أبويا"

الصحة

هل الكمامة تسبب نقص الأكسجين؟

نصائح للتغلب على المشاعر السلبية في ظل أزمة كورونا

شركة أدوية سويدية: مليار جرعة علاجية لكورونا في طريقها للأسواق

نصائح لا غنى عنها لضبط وزنك بعد رمضان

منوعات

تريليون دولار تكلفة ترك النساء لوظائفهن بسبب كورونا

إجلاء الآلاف فى ولاية أمريكية بعد انهيار سدين

وفاة مولود عمره يومان بكورونا في جنوب إفريقيا

دفعت 100 يورو فحصلت على لوحة لبيكاسو بمليون دولار

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: بين الأبيض والأسود.. ألوان أخرى للحياة
ماجد حبته
ماذا يحدث فى ليبيا؟
مؤمن المحمدي
أزمة منتصف الشهر
مدحت بشاى
مفكر على الباب
المزيد

الثقافة

«الرافدين» تطرح كتاب «إشكالية العنف الدينى»

ناقد فني: الحلقة 28 من «الاختيار» من الأفضل في تاريخ الدراما

تأجيل بث مناظرة فرج فودة بعد اختراق «الإخوان» قناة هيئة الكتاب

«هيئة الكتاب» توضح سبب عدم بث مناظرة فرج فودة