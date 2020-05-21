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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أحمد كريمة يوضح حكم إخراج الزكاة لصندوق تحيا مصر

الخميس 21/مايو/2020 - 04:52 م
أحمد كريمة
أحمد كريمة
رباب الأهواني
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قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بالأزهر الشريف، إن النبي محمد صلى اللع عليه وسلم كان يستلف من عمه العباس ابن عبدالمطلب زكاة سنيتن مقدما لبيت مال المسلمين.

وأضاف "كريمة" خلال تقديم برنامج "نور النبي" المذاع عبر فضائية صدى البلد، مع الإعلامي حمدي رزق، مساء الخميس، أن هذا أصل إلى أن الزكاة من الممكن أن تقدم لبيت المال وما يقوم مقامه للنفع العام وللمشروعات العامة.

وأوضح الدكتور أحمد كريمة، أنه يجوز إخراج الزكاة لصندوق تحيا مصر.

وفي تصريحات سابقة، قال الشيخ أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بالأزهر الشريف: يجوز أن تخرج زكاة الفطر لأهل الكتاب الفقراء وهو نوع من تسامح الدين وهذه إنسانية الإسلام.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامى حمدى رزق في برنامج نور النبى الذى يذاع على قناة صدى البلد: وعن شنط رمضان من الممكن أن تحتسب ضمن الزكاة التطوعية وليست المفروضة لأن الزكاة المفروضة هى التى تدفع فى الأفضل أموالا لأن الفقير أدرى بحالة فقد يحتاج كساء ولا يحتاج غذاء أو يحتاج دواء ولا يحتاج كساء فمن الأفضل أن تعطيه أموالا يتصرف بها كيفما يشاء.


وعن التبرع للمستشفيات والمطهرات والأجهزة قال إنها انفاق في سبيل الله لان كل ما يوجه للمنفعة العامة يكون انفاقا في سبيل الله كإنارة الطرق وبناء المساجد شق الترع وسد ديون الدولة ودعم الموازنة العامة وإصلاح الطرق لأن كلها تصب في مصلحة المواطن وتحقق منفعة عامة على المواطنين.


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