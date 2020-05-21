«التخطيط»: خسائر أزمة كورونا تخطت 100 مليار جنيه

قال الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط، إن خطة التعايش مع أزمة كورونا ستكون خطوة استكشافية يتم على إثرها عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيًا مع الأخذ فى الاعتبار رصد التغييرات المتعلقة بتطور معدلات الإصابة والوفاة وتحديد ما إذا كانت عودة قطاعات الدولة للعمل تحتاج إلى تدرج سريع أم بطيء.وأضاف "زهران" فى تصريح لـ"الدستور" أن أزمة كورونا أثرت على مؤشرات الاقتصاد المصرى سلبًا ولكن بوطأة أقل حدة عن عدد كبير من اقتصاديات العالم، إذ تشير التوقعات العالمية إلى أن مصر ستأتى فى المرتبة السادسة بين 18 دول فقط من المتوقع أن تحقق معدل نمو اقتصادى موجب بنسبة 3.5% بنهاية العام المالى المقبل 2020-2021.ولفت إلى أن الاقتصاد المصرى لن يتحمل مزيد من التوقف كغيره من اقتصاديات العالم وهناك حاجة ماسة لعودة عجلة الإنتاج خاصة فى ظل تضارب المعلومات بشأن المدى الزمنى لانحسار الوباء وتقديرات البعض لاستمرار الأزمة حتى 2021.ولفت إلى أن الخسائر الأولية للأزمة تخطت الـ 100 مليار جنيه بسبب تراجع الحصيلة الضريبية وتوقف قطاع السياحة والطيران الخارجى بالكامل وتأثر تحويلات المصريين وتجميد عائد صناعة الرياضة والسينما والمسارح والكافيهات والأنشطة الترفيهية.وأردف أنه تم توجيه دعم شهرى يقترب من 40 مليار جنيه لمساندة الفئات المتضررة منذ بداية الأزمة، وهى جميعها ضغوط كبيرة على الموازنة العامة وتتطلب حلول سريعة تحقق التوازن بين الحفاظ على الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس واستعادة العمل بمختلف قطاعات الدولة.