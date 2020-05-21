رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 21 مايو 2020 الموافق 28 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الإحصاء» يرصد بورصة أسعار سلع 2020.. اللحوم والدواجن تتراجع

الخميس 21/مايو/2020 - 04:43 م
الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
أميرة ممدوح
طباعة
رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بورصة أسعار أهم السلع الأساسية خلال عام 2020 مقارنة بالعام السابق عليه، والتى تراوحت الزيادات فى متوسطات أسعارها بين 0.5% إلى 13% كحد أقصى خلال عام.

وفى هذا الصدد، أظهرت بيانات الإحصاء، أن متوسط سعر بيع كيلو دجاج بلدى 44.89 جنيه فى شهر أبريل 2020 مقابل 41.71 جنيه خلال الشهر السابق عليه من نفس العام بنسبة زيادة قدرها 7.6%، بينما كن متوسط سعر البيع 46 جنيه خلال شهر أبريل 2019 بنسبة انخفاض قدرها 2.4%.

كما بلغ متوسط سعر بيع لحم بقرى وجاموسى 134.33 جنيه خلال شهر أبريل 2020 مقابل 128.59 جنيه خلال شهر مارس 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 4.5%، بينما كان متوسط سعر الكيلو قد بلغ 148.42 جنيه خلال شهر أبريل 2019 بانخفاض قدره 9.5%.

كما ارتفع متوسط سعر بيع كيلو سمك بلطى إلى 36.13 جنيه خلال شهر أبريل 2020 مقابل 35.91 جنيه في شهر مارس 2020 بنسبة زيادة قدرها 0.6% بينما كان متوسط سعر البيع 34.87 جنيه فى شهر أبريل 2019 بنسبة زيادة قدرها 3.6%.

وبلغ متوسط سعر بيع كيلو بطاطس 8.86 جنيه خلال شهر أبريل 2020 مقابل 8.62 جنيه فى شهر مارس 2020 بنسبة زيادة قدرها 2.8%، بينما كان متوسط سعر البيع 8.25 جنيه شهر أبريل 2019 بنسبة زيادة قدرها 7.4%.

وسجل متوسط سعر بيع كيلو فول جاف بلدى ارتفاعًا إلى 33.99 جنيه خلال شهر أبريل 2020 مقابل 33.83 جنيه خلال شهر مارس 2020، بنسبة زيادة قدرها 0.5%، بينما كان متوسط سعر البيع 29.92 جنيه فى شهر أبريل 2019 بنسبة زيادة قدرها 13.6%.

وبلغ متوسط سعر بيع كيلو فاصوليا خضراء 15.33 جنيه فى شهر أبريل 2020 مقابل 15.02 جنيه خلال شهر مارس 2020 بنسبة زيادة قدرها 2.1%، بينما كان متوسط سعر البيع 14.82 جنيه فى شهر أبريل 2019 بنسبة زيادة قدرها 3.4%.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شادية تكشف عن ممثل لم تتزوجه كان فتى أحلامها

وزير التعليم العالي يكشف موعد الوصول لـ«صفر إصابات» بكورونا

عرض مسلسل «الاختيار» دون إعلانات.. اليوم

السيسي: لا نقبل التقاضي بين أجهزة الدولة في المحاكم

الصور

image description

تراويح ليلة القدر

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

الأكثر قراءة

السيسى ينقذ مصورًا قبل السقوط من شرفة وحدة سكنية

السيسي: إزاي الناس بتبني جوامع في مكان مخالف؟

طقس الجمعة حار بالقاهرة والوجه البحري نهارًا مائل للبرودة ليلًا

الاستعلام عن نتيجة الأبحاث لصفوف النقل والشهادة عبر منصة Edmodo

إنفوجراف

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية مشهد في مسرحية "مجنون ليلى" تسبب في ضرب فاطمة رشدي لعزيز عيد

راقصة الملوك.. سهير زكي تصف أعظم رقصة في حياتها: "هذه ليلة عمري وشاهدني 500 مليون"

صوت سعاد حسني أكثر تعبيرًا من وجهها ونيللي مفتعلة.. كيف رأت هند رستم فنانات جيلها

قصة كتاب سرى ظل حبيس أدراج أمبرتو إكو حتي وفاته

نجم الساعة

مخرج «الاختيار» يحذر أهالي «شهداء البرث»: لا تشاهدوا الحلقة 28

الصحة

شركة أدوية سويدية: مليار جرعة علاجية لكورونا في طريقها للأسواق

نصائح لا غنى عنها لضبط وزنك بعد رمضان

النساء أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب

دراستان جديدتان تؤكدان احتمالية عدم إصابة الإنسان بكورونا بعد شفائه

منوعات

تريليون دولار تكلفة ترك النساء لوظائفهن بسبب كورونا

إجلاء الآلاف فى ولاية أمريكية بعد انهيار سدين

وفاة مولود عمره يومان بكورونا في جنوب إفريقيا

دفعت 100 يورو فحصلت على لوحة لبيكاسو بمليون دولار

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
أزمة منتصف الشهر
مدحت بشاى
مفكر على الباب
ماجد حبته
النيكوتين هو الحل!
جمال طه
سقوط قاعدة «الوطية» وخطة تركيا لابتلاع ليبيا
المزيد

الثقافة

كاظم والجسمي في احتفالات «ثقافة أبوظبي» بعيد الفطر أونلاين

«ثقافة أبوظبي» تناقش تطورات الكتب الإلكترونية في المستقبل

كورونا يؤجل انتخابات التجديد النصفي لاتحاد كتاب مصر

«النصوص وقواعد البيانات» في ورشة عمل بالمعهد الفرنسي 2 يونيو