«الإحصاء» يرصد بورصة أسعار سلع 2020.. اللحوم والدواجن تتراجع

رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بورصة أسعار أهم السلع الأساسية خلال عام 2020 مقارنة بالعام السابق عليه، والتى تراوحت الزيادات فى متوسطات أسعارها بين 0.5% إلى 13% كحد أقصى خلال عام.وفى هذا الصدد، أظهرت بيانات الإحصاء، أن متوسط سعر بيع كيلو دجاج بلدى 44.89 جنيه فى شهر أبريل 2020 مقابل 41.71 جنيه خلال الشهر السابق عليه من نفس العام بنسبة زيادة قدرها 7.6%، بينما كن متوسط سعر البيع 46 جنيه خلال شهر أبريل 2019 بنسبة انخفاض قدرها 2.4%.كما بلغ متوسط سعر بيع لحم بقرى وجاموسى 134.33 جنيه خلال شهر أبريل 2020 مقابل 128.59 جنيه خلال شهر مارس 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 4.5%، بينما كان متوسط سعر الكيلو قد بلغ 148.42 جنيه خلال شهر أبريل 2019 بانخفاض قدره 9.5%.كما ارتفع متوسط سعر بيع كيلو سمك بلطى إلى 36.13 جنيه خلال شهر أبريل 2020 مقابل 35.91 جنيه في شهر مارس 2020 بنسبة زيادة قدرها 0.6% بينما كان متوسط سعر البيع 34.87 جنيه فى شهر أبريل 2019 بنسبة زيادة قدرها 3.6%.وبلغ متوسط سعر بيع كيلو بطاطس 8.86 جنيه خلال شهر أبريل 2020 مقابل 8.62 جنيه فى شهر مارس 2020 بنسبة زيادة قدرها 2.8%، بينما كان متوسط سعر البيع 8.25 جنيه شهر أبريل 2019 بنسبة زيادة قدرها 7.4%.وسجل متوسط سعر بيع كيلو فول جاف بلدى ارتفاعًا إلى 33.99 جنيه خلال شهر أبريل 2020 مقابل 33.83 جنيه خلال شهر مارس 2020، بنسبة زيادة قدرها 0.5%، بينما كان متوسط سعر البيع 29.92 جنيه فى شهر أبريل 2019 بنسبة زيادة قدرها 13.6%.وبلغ متوسط سعر بيع كيلو فاصوليا خضراء 15.33 جنيه فى شهر أبريل 2020 مقابل 15.02 جنيه خلال شهر مارس 2020 بنسبة زيادة قدرها 2.1%، بينما كان متوسط سعر البيع 14.82 جنيه فى شهر أبريل 2019 بنسبة زيادة قدرها 3.4%.