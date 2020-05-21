«القاهرة كابول».. أول مسلسلات رمضان 2021

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، أن مسلسل "القاهرة كابول" سوف يعرض خلال موسم دراما رمضان من العام المقبل 2021، ليصبح المسلسل أول عمل يتم الإعلان عنه ضمن الموسم الرمضاني الجديد، وسيتم عرض البرومو قريبا.يتناول مسلسل "القاهرة كابول" ثلاث قصص مثيرة، حول المؤامرات التي تُحاك ضد المنطقة العربية، وخاصة مصر بالفترة الأخيرة، مسلطًا الضوء على الأعمال الإرهابية التي تقع في هذه المنطقة، حيث تنقسم أدوار الثلاثة أبطال فى القصة إلى شخصية "الإرهابي" الذي يتعاون مع عدد من المنظمات، ويتصدى له شخصية ضابط الشرطة، وينقل الصورة شخصية الإعلامي.مسلسل "القاهرة كابول" من بطولة طارق لطفى وخالد الصاوى وفتحى عبد الوهاب وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وخالد كمال ونور محمود وشيرين وسارة نخلة ومعتز هشام وضيف الشرف أحمد رزق وهو تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، ومن إنتاج شركة "سينرجي".