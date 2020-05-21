موظفو «الوطنية للتدريب» يتبرعون بـ20% من رواتبهم

قرر موظفو الأكاديمية الوطنية للتدريب التبرع بـ20% من رواتبهم بما يقرب من 738 ألف جنيه لصندوق تحيا مصر لصالح برنامج "أزمات وكوارث" للمتضررين من أزمة فيروس كورونا من العمالة غير المنتظمة؛ وذلك إيمانًا من كافة العاملين بالأكاديمية بمسئوليتهم وواجبهم نحو الوطن.يأتي ذلك ضمن مبادرة "هنساعد بلدنا" التي أطلقتها الأكاديمية وشملت حملات توعية تحث على الالتزام بإجراءات الوقاية المتبعة للحماية من فيروس كورونا المستجد، فتم نشر صور للمتدربين والخريجين والموظفين على مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية أثناء قيامهم بالعادات الصحية السليمة للوقاية من الفيروس.وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.