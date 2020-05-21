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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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5 أطعمة تساعد على حرق الدهون يمكن تناولها في المساء

الخميس 21/مايو/2020 - 01:52 م
حرق الدهون
حرق الدهون
سلمى بدر
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يلجأ عدد كبير من الأشخاص لاتباع أنظمة غذائية محددة لخسارة الوزن، والتخلص من الدهون الزائدة في الجسم، لكن بعضهم قد يرتكب أخطاء أثناء اتباع تلك الحمية، ويحتار الأشخاص الذين يرغبوا في فقدان وزنهم في نوعية الأطعمة التي تساعدهم على فقدان الوزن والتحكم في هرمونات الجوع، وخاصة في فترة المساء وما قبل النوم.

يتحدث اليوم للدستور الدكتور رامي صلاح الدين إخصائي التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي، عن بعض الأطعمة التي يمكن تناولها في المساء أو قبل النوم ولا تحتوي على سعرات حرارية عالية وتساعد أيضا على فقدان الوزن بشكل كبير.

- الزبادي:
يعتبر الزبادي من الأطعمة المفيدة والتي تجعل الشخص يشعر بالشبع، فتناول الزبادي الخالي من الدهون للحصول على أكبر قدر من الفوائد دون السعرات الحرارية الزائدة مفيد جدا للجسم وتحتوي علبة الزبادي الخالي من الدسم على 100 سعر حراري و17 جراما من البروتين و6 جرامات من الكربوهيدرات، لذلك فهو يعتبر من الوجبات المثالية التي يمكن تناولها قبل النوم مباشرة.

- الموز:
يعتبر الموز من الفاكهة الصحية والمغذية، لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف ونسبة منخفضة من السعرات الحرارية، ولا تسبب ارتفاعا في مستويات السكر في الدم، كما أن الموز يمتلك العديد من الخصائص التي تجعله طعاما جيدا لفقدان الوزن.

- المكسرات:
تعتبر المكسرات من البقوليات الدهنية الغنية بالماغنسيوم والبروتين وتعمل على تحسين المزاج، كما أن الأطعمة الغنية بالماغنسيوم تساعد على فقدان الوزن.

- الحليب:
يحتوي الحليب قليل الدسم على العديد من العناصر الغذائية المهمة لجسم الإنسان مثل الكالسيوم والبروتين وفيتامين D دون الدهون المشبعة أو السعرات الحرارية المفرطة، لذا يمكن إضافة الحليب إلى النظام الغذائي ليساعد على فقدان الوزن، فالأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية ويتناولون خلالها ثلاث حصص من منتجات الألبان، يفقدون وزنا ودهونا بشكل أكبر وأسرع.

- الكريز:
يساعد تناول الكريز في إنقاص الوزن عند استخدامه كجزء من وجبات منخفضة السعرات الحرارية، فالكريز غني بالألياف مما يساعد على تعزيز الشبع والسيطرة على السعرات الحرارية.

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