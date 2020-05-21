«الأطباء» تعلن عن رؤيتها لمكافحة كورونا وحماية أعضائها اليوم

يعقد مجلس النقابة العامة للأطباء مؤتمرًا صحفيًا "أونلاين" ظهر اليوم، لتوضيح رؤية النقابة بخصوص خطة مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وسبل توفير الحماية للأطباء وكذلك أزمة أطباء التكليف.وكانت نقابة الأطباء قد حذرت فى بيان سابق، وزارة الصحة من الاعتماد على إجراء الكاشف السريع rapid test فقط للاطمئنان على خلو أعضاء الفريق الطبى بمستشفيات علاج حالات كورونا قبل عودتهم للاختلاط بعملهم العادى وأسرهم وهو التحليل الذى لم تثبت فاعليته، ويهدد بنتائج خطيرة فى زيادة انتشار العدوى وسط الأطقم الطبية والمجتمع وحسب إرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أن هذا التحليل لا يمكن الاعتماد عليه للتشخيص، ويستخدم فقط للأغراض البحثية وأن التحليل الوحيد المعتمد هو تحليل pcr.