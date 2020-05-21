إيران: العقوبات الأمريكية الجديدة عقيمة

قال التليفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الخميس، إن إيران تعتبر العقوبات الأمريكية الجديدة التي استهدفت عددًا من المسئولين الإيرانيين علامة على افتقار عقوبات واشنطن السابقة على الجمهورية الإسلامية للفاعلية.ونقل التليفزيون عن عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله: "عقوبات واشنطن العقيمة والمكررة على المسئولين الإيرانيين علامة ضعف وإحباط وارتباك لدى الإدارة الأمريكية".وفرضت الولايات المتحدة أمس عقوبات على عدد من المسئولين الإيرانيين ومنهم وزير الداخلية، متهمة إياهم بالضلوع في انتهاكات لحقوق الإنسان.