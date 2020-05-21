رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 21 مايو 2020 الموافق 28 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مصطفى الفقى: مصر قد تضطر إلى التدخل فى ليبيا فى لحظة معينة

الخميس 21/مايو/2020 - 01:59 ص
مصطفي الفقي
مصطفي الفقي
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قال الدكتور مصطفي الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن القضية الفلسطينة مهمة لكنها تحتاج إلى وقت طويل، لكن ما يحدث في ليبيا هو فضية عاجلة؛ لأنها تخص الأمن القومي المصري.

وأضاف "الفقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم. بي. مصر"، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحاول استنزاف جهد الدول في المنطقة، ويحاول السيطرة على النفط الليبي وإثبات نفوذه في المنطقة.

وأشار إلى أن تركيا لها علاقات بأمريكا خفية، ولهذا اللوم الأمريكي لتركيا لا يكتمل، ودائمًا يتوقف عند حد معين.

وأوضح الدكتور مصطفى الفقي، أن مصر لا تنجر إلى تدخل عسكري في أي مكان، لكن في لحظة معينة قد تتدخل، مثلما سبق وحدث عندما ذبح 21 مصريًا في ليبيا، فلم تمر الليلة إلا وقتل من الإرهابيين أضعافهم.

وأردف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يقوم بمغامرة سياسية، هو ثابت في موقعه، وإذا وجدت مصر الموقف الدولي والإقليمي موائم لتحقيق مصالحك ومصالح الشعب الليبي، سيتحرك.

وتابع:"مصر لا تستفز عسكريًا، ولو استفزيت لاستخدام القوة العسكرية كان زمانك في خبر كان، لكن عندما لا يكون أمامي خيار إلا التدخل سيتدخل".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الصحة» تنفى إصابة هالة زايد بـ«كورونا»

عرض مسلسل «الاختيار» بدون إعلانات.. اليوم

رسميًا.. «الأوقاف» تعلن ضوابط صلاة عيد الفطر

الاختيار الحلقة 27.. بداية ملحمة البرث بين منسي والتكفيريين

الصور

image description

تراويح ليلة القدر

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

الأكثر قراءة

عرض مسلسل «الاختيار» بدون إعلانات.. اليوم

النائبة شيرين فراج تكشف مصدر إصابتها بكورونا

رسميًا.. «الأوقاف» تعلن ضوابط صلاة عيد الفطر

الاستعلام عن نتيجة الأبحاث لصفوف النقل والشهادة عبر منصة Edmodo

إنفوجراف

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية مشهد في مسرحية "مجنون ليلى" تسبب في ضرب فاطمة رشدي لعزيز عيد

راقصة الملوك.. سهير زكي تصف أعظم رقصة في حياتها: "هذه ليلة عمري وشاهدني 500 مليون"

صوت سعاد حسني أكثر تعبيرًا من وجهها ونيللي مفتعلة.. كيف رأت هند رستم فنانات جيلها

قصة كتاب سرى ظل حبيس أدراج أمبرتو إكو حتي وفاته

نجم الساعة

مخرج «الاختيار» يحذر أهالي «شهداء البرث»: لا تشاهدوا الحلقة 28

الصحة

دراستان جديدتان تؤكدان احتمالية عدم إصابة الإنسان بكورونا بعد شفائه

«الصحة العالمية»: «كورونا» تشعل الحروب والأفارقة يدافعون عن حقوقهم

تطوير لاصقة جل تعزز التئام جروح مرضى السكرى

الدروس المستفادة من «سن الثلاثين»

منوعات

«سعودى»: رسمت «المنسى» لأنه شرف كبير للشعب المصرى

فقدان 3 ملايين وظيفة في اليابان بسبب فيروس كورونا

ترامب مهنئًا ابنته على التخرج: ما أحتاجه فعلًا هو محام ٍفي العائلة

«سبوتيفاي» تستحوذ على الحق الحصري لأكثر المدونات الصوتية تحميلا بأمريكا

مقالات الرأي
ماجد حبته
النيكوتين هو الحل!
جمال طه
سقوط قاعدة «الوطية» وخطة تركيا لابتلاع ليبيا
خالد عكاشة
المشروع التركى لتقسيم ليبيا
ماجد حبته
صالح كامل
المزيد

الثقافة

كتبنا تطلق مسابقة «زمن الكوارنتين.. إبداعات من وحي أيام كورونا»

نقيب «التشكيليين»: كورونا دفع الفنانين للتعايش مع فن العزلة

الخميس.. القاهرة الثقافي يختتم نشاطه بأمسية فنية مع جاهدة وهبي

مركز السينما التونسي ينظم ندوات للتعرف على التجارب المهنية