مصطفى الفقى: مصر قد تضطر إلى التدخل فى ليبيا فى لحظة معينة

قال الدكتور مصطفي الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن القضية الفلسطينة مهمة لكنها تحتاج إلى وقت طويل، لكن ما يحدث في ليبيا هو فضية عاجلة؛ لأنها تخص الأمن القومي المصري.وأضاف "الفقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم. بي. مصر"، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحاول استنزاف جهد الدول في المنطقة، ويحاول السيطرة على النفط الليبي وإثبات نفوذه في المنطقة.وأشار إلى أن تركيا لها علاقات بأمريكا خفية، ولهذا اللوم الأمريكي لتركيا لا يكتمل، ودائمًا يتوقف عند حد معين.وأوضح الدكتور مصطفى الفقي، أن مصر لا تنجر إلى تدخل عسكري في أي مكان، لكن في لحظة معينة قد تتدخل، مثلما سبق وحدث عندما ذبح 21 مصريًا في ليبيا، فلم تمر الليلة إلا وقتل من الإرهابيين أضعافهم.وأردف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يقوم بمغامرة سياسية، هو ثابت في موقعه، وإذا وجدت مصر الموقف الدولي والإقليمي موائم لتحقيق مصالحك ومصالح الشعب الليبي، سيتحرك.وتابع:"مصر لا تستفز عسكريًا، ولو استفزيت لاستخدام القوة العسكرية كان زمانك في خبر كان، لكن عندما لا يكون أمامي خيار إلا التدخل سيتدخل".