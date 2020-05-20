رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 21 مايو 2020 الموافق 28 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رانيا محمود ياسين تكشف حقيقة هجومها على شبيه والدها

الأربعاء 20/مايو/2020 - 11:58 م
رانيا محمود ياسين
رانيا محمود ياسين
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قالت الفنانة رانيا محمود ياسين، إنها لم تهاجم الفنان حسني شتا، الذي يشبه والدها الفنان محمود ياسين، وإنما طالبت من الناس عدم تشبيهه بوالدها لأن هذا يضر بمصلحة الفنان الشاب.

وأضافت "رانيا"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى: "تشبيهه بمحمود ياسين ليس في صالحه، لأنه لا يمكن أن يكون مثله، والناس ستقارن بين أداءهم ولن تكون النتيجة لصالحه".

وأردفت: "أنا بفهم في الشغلانة دي من وأنا عندي 8 سنين، كان عندى خبرات أهلي، وعاوزة أقول أن دي مش في صالحه خالص".

ولفتت "رانيا" إلى أن الفنان حسني شتا له أعمال مميزة، لكن لا يصح أن يتم وضع عمله في قالب محمود ياسين كون ذلك يضره، مردفة: "كلامي عنه كان موجه للسوشيال ميديا هذا يضره..حرام عليكم.. ده مش لصالحه".

وكان الفنان حسني شتا، قال في حواره مع "الإبراشي" إنه لم يتعمد أن يظهر بنفس لوك محمود ياسين، لكن صادف أن دوره في حقبة الستينات، وهذا هو "لوك" العصر وقتها، لافتا إلى أنه أدى شخصيات كثيرة ومختلفة في عدد من الأدوار الفنية، لكنه لا يقلد أحد مطلقًا، فقط يؤدي الشخصيات المطلوبة منه.

وأضاف "شتا": "أنا مش بالغباء إني أشبه نفسي بجيل كبير ينتمي له محمود ياسين وعمالقة الفن".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

متحدث «الصحة» يكشف لـ«الدستور» سبب «القفزة الكبيرة» فى إصابات كورونا

إغلاق المقابر خلال أسبوع العيد بالمنصورة

الاختيار الحلقة 27.. بداية ملحمة البرث بين منسي والتكفيريين

مخرج «الاختيار» يحذر أهالي «شهداء البرث»: لا تشاهدوا الحلقة 28

الصور

image description

تراويح ليلة القدر

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

الأكثر قراءة

النائبة شيرين فراج تكشف مصدر إصابتها بكورونا

رسميًا.. «الأوقاف» تعلن ضوابط صلاة عيد الفطر

نجيب ساويرس يعلن إصابة شقيقه ونجله بـ«كورونا»

متحدث «الصحة» يكشف لـ«الدستور» سبب «القفزة الكبيرة» فى إصابات كورونا

إنفوجراف

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية مشهد في مسرحية "مجنون ليلى" تسبب في ضرب فاطمة رشدي لعزيز عيد

راقصة الملوك.. سهير زكي تصف أعظم رقصة في حياتها: "هذه ليلة عمري وشاهدني 500 مليون"

صوت سعاد حسني أكثر تعبيرًا من وجهها ونيللي مفتعلة.. كيف رأت هند رستم فنانات جيلها

قصة كتاب سرى ظل حبيس أدراج أمبرتو إكو حتي وفاته

نجم الساعة

مخرج «الاختيار» يحذر أهالي «شهداء البرث»: لا تشاهدوا الحلقة 28

الصحة

دراستان جديدتان تؤكدان احتمالية عدم إصابة الإنسان بكورونا بعد شفائه

«الصحة العالمية»: «كورونا» تشعل الحروب والأفارقة يدافعون عن حقوقهم

تطوير لاصقة جل تعزز التئام جروح مرضى السكرى

الدروس المستفادة من «سن الثلاثين»

منوعات

فقدان 3 ملايين وظيفة في اليابان بسبب فيروس كورونا

ترامب مهنئًا ابنته على التخرج: ما أحتاجه فعلًا هو محام ٍفي العائلة

«سبوتيفاي» تستحوذ على الحق الحصري لأكثر المدونات الصوتية تحميلا بأمريكا

إلغاء حفل توزيع جوائز الأفضل في فرنسا بسبب كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
النيكوتين هو الحل!
جمال طه
سقوط قاعدة «الوطية» وخطة تركيا لابتلاع ليبيا
خالد عكاشة
المشروع التركى لتقسيم ليبيا
ماجد حبته
صالح كامل
المزيد

الثقافة

كتبنا تطلق مسابقة «زمن الكوارنتين.. إبداعات من وحي أيام كورونا»

نقيب «التشكيليين»: كورونا دفع الفنانين للتعايش مع فن العزلة

الخميس.. القاهرة الثقافي يختتم نشاطه بأمسية فنية مع جاهدة وهبي

مركز السينما التونسي ينظم ندوات للتعرف على التجارب المهنية