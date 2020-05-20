رانيا محمود ياسين تكشف حقيقة هجومها على شبيه والدها

قالت الفنانة رانيا محمود ياسين، إنها لم تهاجم الفنان حسني شتا، الذي يشبه والدها الفنان محمود ياسين، وإنما طالبت من الناس عدم تشبيهه بوالدها لأن هذا يضر بمصلحة الفنان الشاب.وأضافت "رانيا"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى: "تشبيهه بمحمود ياسين ليس في صالحه، لأنه لا يمكن أن يكون مثله، والناس ستقارن بين أداءهم ولن تكون النتيجة لصالحه".وأردفت: "أنا بفهم في الشغلانة دي من وأنا عندي 8 سنين، كان عندى خبرات أهلي، وعاوزة أقول أن دي مش في صالحه خالص".ولفتت "رانيا" إلى أن الفنان حسني شتا له أعمال مميزة، لكن لا يصح أن يتم وضع عمله في قالب محمود ياسين كون ذلك يضره، مردفة: "كلامي عنه كان موجه للسوشيال ميديا هذا يضره..حرام عليكم.. ده مش لصالحه".وكان الفنان حسني شتا، قال في حواره مع "الإبراشي" إنه لم يتعمد أن يظهر بنفس لوك محمود ياسين، لكن صادف أن دوره في حقبة الستينات، وهذا هو "لوك" العصر وقتها، لافتا إلى أنه أدى شخصيات كثيرة ومختلفة في عدد من الأدوار الفنية، لكنه لا يقلد أحد مطلقًا، فقط يؤدي الشخصيات المطلوبة منه.وأضاف "شتا": "أنا مش بالغباء إني أشبه نفسي بجيل كبير ينتمي له محمود ياسين وعمالقة الفن".