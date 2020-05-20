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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«أبو شقة» يشيد بجهود الدولة في التعامل مع أزمة كورونا

الأربعاء 20/مايو/2020 - 11:33 م
أبو شقة
أبو شقة
إسلام نصير
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تقدم المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، بخالص التهنئة إلى جموع المصريين والرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. أعاده الله على المصريين والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

أشاد «أبوشقة» بالجهود العظيمة التى يبذلها الرئيس السيسى، والتى تجلت فى الوطنية الرائعة من خلال التعامل فى أزمة كورونا، والتفانى فى الحفاظ على صحة وسلامة المواطن المصرى.

وأشاد «أبو شقة» بكل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة بتوجيه من الرئيس السيسى، والتى كان لها أكبر الأثر فى نفوس المصريين مما تسبب فى حالات الاطمئنان التي يعيشها المواطن حاليا.

وقال «أبوشقة» إن تصريحات الرئيس وتوجيهاته المستمرة للحكومة فى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل صحة وسلامة المواطن، كان لها الأثر والتأثير لدى جموع المصريين، حتى إن منظمة الصحة العالمية أشادت بجهود مصر فى هذا الشأن.

كما أشاد «أبوشقة» بالإنجازات الضخمة التى تحققت من خلال المشروع الوطني الذي بدأ بعد ثورة 30 يونيو.

ووصف «أبوشقة» هذه الإنجازات بأنها أعمال مجيدة تجلت فى أعمال وطنية كثيرة، ما كان يتم تحقيقها إلا بحكمة بالغة من القيادة السياسية وعزيمة وإرادة الشعب المصرى الواعى.

وأوضح «أبوشقة» أن المشروع الوطنى يهدف إلى تحقيق الاستقرار السياسى والأمنى والاقتصادى، الذى يسعى إلى تحقيق الدولة العصرية الديمقراطية الحديثة، والتى يتحقق فيها الحياة الكريمة للمواطنين.

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