خاص| السيسي يعتمد مخطط 4 مدن جديدة على ساحل المتوسط

كشف مصدر مسؤول بوزارة الإسكان، عن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على اعتماد مخطط 4 مدن جديدة ضمن مخطط تنمية سواحل البحر المتوسط.وأوضح المصدر لـ"الدستور"، أنه وفقا للقرار الجمهوري، سيتم إضافة مساحة تقدر بنحو 48 ألف فدان لمدينة العلمين القديمة على أن يعاد تسميتها بـ«زهرة العلمين»، وستتبع محافظة مطروح إداريا وليس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لأنها مدينة قديمة.وتابع: أما المدينة الثانية أطلق عليها مبدئيا اسم «امتداد غرب العلمين الجديدة»، حيث تقع ملاصقة لمدينة العلمين الجديدة، وتقدر مساحتها بما يقرب من 4 أضعاف مدينة العلمين الجديدة.وأضاف أن هناك مدينة ثالثة جديدة في طريق وادي النطرون العلمين الجديدة، وتبدأ حدودها عند الكيلو 38 حتى مدخل قاعدة محمد نجيب العسكرية.أما المدينة الرابعة فهي مدينة العلمين الجديدة المعروفة والتي يجري تنفيذها على مساحة تقدر بنحو 49 ألف فدان.وأضاف أن هناك أيضا مدينة رأس الحكمة، تلي مدن العلمين الجديدة وامتدادها على ساحل المتوسط في اتجاه مطروح، والتي ستكون بمثابة شرم الشيخ الجديدة، ولكن قرارها الجمهوري لم يصدر بعد.وأكد أن الحكومة ماضية في تنفيذ مشروعاتها وإن تسببت أزمة كورونا في تعطيلها بعض الشيء بسبب تطبيق الإجراءات الاحترازية على العاملين في المواقع والإدارات المختلفة، إلا أنها لم تحول دون تنفيذ الأعمال المقررة وهناك متابعة مستمرة من قبل الرئيس السيسي والدكتور مدبولي والدكتور عاصم الجزار.وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لتنمية مناطق الشريط الساحلي الشمالي، وفقا للمخطط الاستيراتيجي القومي للتنمية الشاملة 2052.