شريف سلامة يخسر التحدي أمام السقا في «اغلب السقا»

شارك الفنان شريف سلامة، في حلقة الليلة من برنامج "اغلب السقا"، مع الفنان أحمد السقا، والذي يتم تصويره في بيروت ويذاع عبر فضائية mbc مصر.وشارك شريف سلامة، السقا، في العديد من فقرات البرنامج الطريفة والتي تضم: "رمية حرة، وخيط رفيع، وبطل النفخ"، وخلال هذه الفقرة أصيب أحمد السقا بدوار بسبب نفخه لأكثر من بالونة.وتم إهداء أحد المتسابقين في محافظة الإسكندرية قيمة الجائزة على سؤال الحلقة والتي تقدر بمائة ألف جنيه.وفي نهاية الفقرات فاز الفنان أحمد السقا، بجائزة البرنامج والتي تقدر بقيمة 100 ألف جنيه، وتم إهداء الفوز للفنان شريف سلامة ليتبرع به وأهدى التبرع إلى جمعية رسالة.وكان ضيف الحلقة الماضية الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، والتي خسرت هي الأخرى التحدي أمام السقا.