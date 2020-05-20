السيطرة على حريق داخل مدرسة بدمنهور

تمكنت إدارة الحماية المدينة بالبحيرة، برئاسة العميد محمد بلبع مدير إدارة الحماية المدينة بالمحافظة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور من السيطرة علي حريق شب داخل مدرسة أم المؤمنين بشارع المدارس بحي أبو الريش دون وقوع إي إصابات بشرية.وانتقل العميد محمد بلبع، مدير إدارة الحماية المدينة بالبحيرة، وقوات الحماية المدينة إلى مدرسة أم المؤمنين بشارع المدارس بحي أبو الريش بمدينة دمنهور، وذلك فور تلقي بلاغا بنشوب الحريق وتم السيطرة على الحريق ولا يوجد اى إصابات.حيث تمكن فريق الحماية المدينة من السيطرة على الحريق الذى شب داخل المدرسة خلال دقائق معدودة.وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بمعرفة أسباب وملابسات الحريق.