التحقيق مع صاحب مصنع بحوزته 12 طن منظفات فاسدة بالوراق

تباشر النيابة العامة في الجيزة، اليوم الأربعاء، تحقيقات موسعة مع صاحب مخزن غير مرخص ضبط بداخل مخزنه قرابة 12 طن منظفات صناعية غير صالحة للاستخدام بمنطقة الوراق.كانت أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين قيام صاحب مخزن منظفات، بدون ترخيص، بتصنيع المنظفات من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، مدخلًا الغش والخداع لدى جمهور المستهلكين محدثًا أضرارًا كبيرة بصحة المواطنين، بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة بمنطقة الوراق.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف المخزن، وضبطه وعُثر بداخله على «167 جركن معبأة بـكلور، و44 كرتونة بداخلها زجاجات منظفات أحجام مختلفة»، بلغ إجمالى المضبوطات 11 طنًا و637 كيلو جرامًا غير صالحة للاستخدام، وفقًا لما جاء بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية.تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.