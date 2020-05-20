الاحتلال الإسرائيلى يخترق الأجواء اللبنانية ويطلق قذائف بالجنوب

لليوم الثالث على التوالى، جدد طيران الاحتلال الإسرائيلي وقواته، اليوم الأربعاء، خرقهما الأجواء والسيادة اللبنانية.وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي المعادي خرق الأجواء اللبنانية صباح اليوم الأربعاء، فوق النبطية وإقليم التفاح ومناطق حاصبيا ومرجعيون والعرقوب ومزارع شبعا وشن غارات وهمية فوق قرى بنت جبيل ومرجعيون.وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد أطلقت مساء أمس الثلاثاء، ثلاثة أجسام غريبة تصدر صوتًا قويًا عند إطلاقها وتضيء لفترة قصيرة في السماء من أحد مواقعها العسكرية المواجهة لبلدة ميس الجبل بقضاء مرجعيون في الجنوب اللبناني، كما سمعت رشقات نارية من أسلحة متوسطة وخفيفة أطلقت من الموقع المذكور باتجاه بلدات الجنوب.وكانت طائرات حربية إسرائيلية قد حلقت أمس فوق جميع المناطق اللبنانية في خرق جديد لسيادة لبنان وقرارات الشرعية الدولية.