فض سوق أسبوعي بكفر شكر (صور)

شنت الأجهزة المحلية بمجلس مدينة كفر شكر حملة بالتنسيق مع قوات الشرطة، لفض سوق أسبوعي بقرية الزمرونية، وفوجئ الأهالي، صباح اليوم، بانتشار تجار الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية في مكان السوق، رغم التنبيه عليهم بعدم إقامة أسواق للحماية من فيروس كورونا المستجد.وأكد المهندس مصيلحى هدية القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة كفر شكر، فى تصريح لـ"الدستور" أنه فور تلقيه إخطار بوجود التجار، وتزاحم المواطنين فى سوق الأربعاء بقرية الزمرونية تم اصطحاب الأجهزة التنفيذية مدعومة بقوات الشرطة للسيطرة على الموقف وفض السوق.وأوضح أنه يوجد لجنة متخصصة تتابع حركة وإقامة الأسواق للتحرك وفض التجمعات بالاشتراك مع قوات الشرطة بالمدينة، وناشد المواطنين بضرورة الالتزام داخل منازلهم وتطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس.