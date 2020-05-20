مكتبة الإسكندرية تصدر العدد الثاني من النافذة الإعلامية

أصدرت مكتبة الإسكندرية، العدد الثاني من النافذة الإعلامية عن قطاع الإعلام والاتصال بالمكتبة، في إطار التعريف بمبادرات وفعاليات وأنشطة مكتبة الإسكندرية محليا ودوليا خلال الشهور الماضية.و أكد الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، في مقدمة العدد، أن المكتبة تعتز بالإنجازات التي تمت في السنوات الأخيرة على كافة الأصعدة، حيث استقدمت عددًا من الكفاءات المصرية في المجالات والتخصصات كافة، وحرصت على أن يكون تعاملها مع الجهات الأكثر رسوخًا في ميادين الثقافة الدولية والإقليمية والمحلية، وقد تحقق لها بفضل ذلك طفرة ملموسة تمثلت في إصدارات المكتبة ومشروعاتها في ميدان التنمية الثقافية.من جهته ذكر الدكتور سامح فوزي، رئيس تحرير النافذة، أن هذا العدد يوثق أنشطة ومبادرات مكتبة الإسكندرية في مجتمع ما قبل الإجراءات الاحترازية التي تشهدها المؤسسات الثقافية محليًا ودوليًا في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلي أن العدد القادم سوف يتناول ما تقوم به مكتبة الإسكندرية من خدمات ثقافية وعلمية وفنية في هذا الظرف الاستثنائي.و جاءت النشرة في 48 صفحة، وشملت مجموعة من الملفات الرئيسية من أهمها المشاركة المتميزة لمكتبة الإسكندرية في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020، والذي شهد إقبالًا كبيرًا على مطبوعات المكتبة.واحتفت المكتبة في هذا العدد بالانتاج الفكري للباحثين والباحثات بمكتبة الإسكندرية الذين قدموا إصدارات في مختلف المجالات العلمية، ومنها كتاب "إرث الحجر: سيرة الآثار المنقولة في عمارة القاهرة الإسلامية" للدكتورة رضوى زكي؛ وهو الكتاب الفائز بجائزة أفضل كتاب في مجال الفنون بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.كما تسلط النافذة الإعلامية الضوء على أهم الفعاليات الثقافية والعلمية التي نظمتها مكتبة الإسكندرية، ومنها مؤتمر "مصر 2050: رؤًى لمستقبل مزدهر"، الذي جاء بالتعاون مع كل من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمنسق المقيم للأمم المتحدة في جمهورية مصر العربية.كما ركزت النافذة الإعلامية على فعاليات المكتبة ومنها: الإحتفال باللغة العربية في يومها العالمي، وإحياء الذكرى الـ 500 لرحيل ليوناردو دافنشي، وندوة "دور الإمام محمد عبده في تجديد الفكر المصري"، وكذلك اللقاء الفكري بعنوان مسئولية الحديث في الشأن العام.وتوثق النافذة الإعلامية عددًا من الشراكات التي قامت بها المكتبة مع الجهات والمؤسسات المختلفة، ومنها بروتوكول التعاون الذي وقعه الدكتور مصطفى الفقي والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لتأهيل ودعم الشباب المصريين.واستعرضت النافذة أهم الزيارات والوفود التي استقبلتها مكتبة الإسكندرية، ومنها زيارة السفير الأمريكي جوناثان كوهين، وسفير الفاتيكان بالقاهرة المطران نيقلاوس هنري، إلى جانب عدد كبير من الشخصيات الدبلوماسية والإعلامية ورموز ثقافية وإبداعية، كما رصدت الفعاليات الثقافية والفنية التي رافقت إجازة منتصف العام، وكذلك الخدمات التي تقدمها المكتبة للباحثين والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، ومشروعاتها الرقمية، وتفاعلها مع الساحة الثقافية السكندرية، وأهم معارضها الفنية والثقافية، وأحدث إصداراتها.