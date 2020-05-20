بعد 9 أيام.. مغادرة 233 عائدا من الخارج لفندق الحجر بمرسي علم

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، عن انتهاء الحجر الصحي لـ 233 مصريًا من العائدين من الخارج لفندق الحجر الصحي بمرسى علم، جنوب المحافظة، وذلك بعد قضاء مدة 9 أيام كحجر صحي لهم، وذلك طبقًا للقرار الذي أصدرته وزارة الصحة بتقليل مدة العزل الطبي للعائدين من الخارج، لتصبح 7 أيام بدلًا من 14 يومًا بشرط سلبية نتائج التحاليل، على أن يقضوا مدة 14 يومًا بالعزل المنزلي.وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، أن المصريين العائدين من الخارج سيتم خروجهم طبقًا لتعليمات وزارة الصحة الجديدة، وذلك عقب خفض مدة الحجر من 14 يومًا إلى 7 ايام، مشيرًا الي انه يتم مغادرة النزلاء للحجر الصحي بعد ثبوت سلبية التحاليل الخاصة بهم وخلوها من فيروس كورونا المستجد.وأضاف "مرعي" لـ"الدستور"، أن 233 مصريًا عائدًا من الخارج غادروا في الساعات الأولي من صباح اليوم، بعد تقديم كافة سبل الرعاية لهم وإجراء الفحص اللازم قبيل مغادرتهم الفندق، للاطمئنان على سلامتهم وخلوهم من الاصابة بفيروس كورونا.