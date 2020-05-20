«صحاب الفضل».. الفنان أحمد عبدالحى يكشف سر صورته الشهيرة فى «البرنس»

قال الفنان أحمد عبد الحي، الشخصبة الحقيقية لصورة "صاحب الفضل"، إنه اشتهر بالصورة التي عرضت في مسلسل "البرنس" أكثر من ممثلين ظهروا في المسلسلات.وأضاف خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج "كل يوم" المذاع على "إكسترا نيوز": "الصورة شهرتني وحققت رواجًا ومشاهدة كبيرة، والفنان أحمد زاهر قال إني اشتهرت أكثر منه في المسلسل".وأعرب "عبد الحي" عن سعادته بالنجاح الكبير لمسلسل "البرنس" الذى يشارك فيه بصورة "صاحب الفضل"، حيث لم يظهر سوى بصورته الفوتوغرافية فقط معلقة على الحائط ضمن أحداث المسلسل الذي يُعرض حاليًا خلال دراما رمضان.وكشف "عبد الحي"، أن سبب وجود صورته في المسلسل، هو انتشار صورة له بمايوه أحمر في أحد الإعلانات التلفزيونية، شاهدها المخرج محمد سامي، وطلبه بصورة جديدة في "البرنس".وأردف:"عملت بدلة عليها عباية، وقالوا صورتك هتبقى لأكبر تاجر مخدرات في المسلسل"، مؤكدًا أنه تقاضى أجرًا نظير صورته، كاشفًا أنه يشارك بصورة جديدة ستظهر في الحلقات القادمة.ولفت إلى أنه شارك في العديد من الأعمال الدرامية، منها مسلسل فلانتينو بطولة الزعيم عادل إمام، كما قدم من قبل دور سعد زغلول في أحد الأعمال الفنية، ولكن توقف هذا العمل بسبب كورونا، كما يقدم دور محمد على باشا في أحد الأفلام التسجيلية.صورة "صاحب الفضل" تحولت لكوميكس عبر منصات "السوشيال ميديا"، واستخدمت كصورة كوميدية وفكاهية للشخصية التي يُفترض أنها تاجر مخدرات في مسلسل "البرنس".