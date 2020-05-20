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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

بسمة وهبة: أردوغان «عطشان للدم»

الأربعاء 20/مايو/2020 - 03:04 ص
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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هاجمت الإعلامية بسمة وهبة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والإخوان والداعمين لهم، بسبب قيام أردوغان بنقل 120 مسلحًا من المرتزقة السوريين إلى أماكن تدريب في جنوب تركيا تمهيدًا لنقلهم لليبيا.

وقالت "بسمة"، خلال تقديم برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "لكل ثعبان ذيل، والبعض ذيله أخبث وأحقر من الثعبان نفسه، وأخبث ثعابين الأرض هم النظام التركى الذي يقوده الموهوم بالخلافة والعظمة رجب أردوغان".

وهاجمت بسمة الإخوان، قائلة: "الإخوان ذيول تركيا وعندهم استعداد للخنوع والانحطاط لأبعد مدى، فدائما يهاجمون قرارات مصر والسعودية والإمارات، لكن حينما تتخذ تركيا تتخذ القرارات ذاتها يدعمونها".

وأضافت بسمة وهبة: "الهرى اليوم على ذيول قطر وتركيا في الوطن العربى من سياسيين وصحفيين وإعلاميين ومشاهير سوشيال ميديا مأجورين يكتبون أوهاما عن عظمة تركيا واقتصادها، رغم انهيار الاقتصاد التركى، لكنهم يتحدثون عن تركيا ووهم الحرية، حرية إيه، والعالم كله يصفه بالإجرام وتمويل الإرهاب ونشر الفوضى في بلاد العرب والمسلمين".

وأردفت: "أردوغان رغم كورونا عطشان للدم ويشتغل الظروف في نشر القتل والدم بالوطن العربى، حيث قام بنقل بنقل 120 مسلح من المرتزقة السوريين إلى أماكن تدريب في جنوب تركيا تمهيدًا لنقلهم لليبيا".

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