«الكنيسة» تحتفل بذكرى تكريس كنيسة القديسة دميانة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بتذكار تكريس كنيسة على اسم القديسة دميانة، الشهيدة المصرية التي عاشت في القرن الرابع الميلادي لها مكانة مهمة في الكنيسة القبطية، فكثير من الكنائس مبنية على اسمها، كما تسمي كثير من الأمهات بناتها باسمها تبركًا بها، حسب الكنيسة.ولدت القديسة دميانة، ومعنى اسمها (الجميلة الرقيقة وهو اسم يوناني مؤنث لاسم علم مذكر هو دميان)، من أبوين مسيحيين في نهاية القرن الثالث الميلادي، وكان أبوها مرقس واليًا على البرلس والزعفران، وذات ليلة طلب أحد الأمراء خطبتها فرفضت لتكرس حياتها إلى الله.في سن الثامنة عشر كشفت لوالدها عن رغبتها في حياة البتولية "تكريس الوقت لله مع عدم الزواج" فرحب والدها بهذا الاتجاه، وبنى لها قصرًا في منطقة الزعفران لتعبد الله فيه مع أربعين عذراء نذرن نفسهن للبتولية، لتصبح مؤسسة أكبر دير للراهبات بمصر.