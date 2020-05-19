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الثلاثاء 19 مايو 2020 الموافق 26 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الصحة: السيطرة على حريق حميات إمبابة دون مصابين

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 08:38 م
حريق
حريق
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أعلنت وزارة الصحة والسكان عن سيطرة رجال الحماية المدنية على حريق محدود نشب مساء اليوم بعدد من الأشجار داخل مستشفى حميات إمبابة، مؤكدة أن الحريق كان خارج مبنى المستشفى، ولم ينتج عنه أى إصابات أو وفيات.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف مجهزة، مشيرا إلى أن رجال الحماية المدنية تعاملوا بسرعة مع الحريق وتم السيطرة عليه فى غضون دقائق معدودة.

وأكد مجاهد انتظام سير العمل بالمستشفى، لافتا إلى أن المرضى داخل المستشفى يتلقون الخدمة الطبية على أكمل وجه.

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