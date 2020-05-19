الإمام الأكبر يكلف نظير عياد بالإشراف على «الأزهر للرصد والفتوى الإلكترونية»

كلف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، بالإشراف العام على مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، بجانب عمله.وتم اعتماد القرار من فضيلة شيخ الأزهر أول أمس الأحد 17 مايو، لمدة عام قابل للتجديد.جدير بالذكر أن تكليف «عياد» جاء خلفا للدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر والذي كان يشرف على مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية بجانب عمله.