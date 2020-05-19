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الثلاثاء 19 مايو 2020 الموافق 26 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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شريف إكرامي يوقع لنادي بيراميدز
الثلاثاء 19/مايو/2020 - 06:01 م
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أكد الإعلامي أحمد شوبير، اليوم الثلاثاء، توقيع شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي لعقود انضمامه لصفوف نادي بيراميدز بدءًا من الموسم المقبل.
التفاصيل..
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