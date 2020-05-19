توريد 134 ألف طن قمح في القليوبية

أكد المهندس حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، أنه تم توريد 134 ألف طن و500 كيلو لشون محافظات القليوبية التي تبلغ 9 شون "صوامع وشون وهناجر" مشيرًا إلى أن المحصول هذا العام مبشر بالخير وعمليات التوريد مستمرة على قدم وساق مع مراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا أثناء تسلم المحصول من المزارعين حفاظًا عليهم وعلى العاملين بالمديرية والجمعيات الزراعية المنتشرة على مستوى قرى ومدن المحافظة.وأوضح اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أنه جرى تشكيل لجنة بكل شونة برئاسة مفتش تموين تضم ممثلين عن هيئة الصادرات والواردات والزراعة والجهة المسوقة والقبانى وأمين الشونة لتحديد درجة النقاوة ووزن الأقماح وصرف أثمانها للمزارعين خلال 48 ساعة.ولفت إلى أنه تم اتخاذ كل الاحتياطات لاستقبال محصول القمح وتم توجيه مباحث التموين بتشديد الرقابة على جميع مراحل التوريد للشون والصرف للمطاحن ومراجعة ومطابقة الكميات الموردة أولًا بأول على مدار اليوم.