رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 19 مايو 2020 الموافق 26 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توريد 134 ألف طن قمح في القليوبية

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 01:09 م
قمح
قمح
كتب صلاح حسنى
طباعة
أكد المهندس حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، أنه تم توريد 134 ألف طن و500 كيلو لشون محافظات القليوبية التي تبلغ 9 شون "صوامع وشون وهناجر" مشيرًا إلى أن المحصول هذا العام مبشر بالخير وعمليات التوريد مستمرة على قدم وساق مع مراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا أثناء تسلم المحصول من المزارعين حفاظًا عليهم وعلى العاملين بالمديرية والجمعيات الزراعية المنتشرة على مستوى قرى ومدن المحافظة.

وأوضح اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أنه جرى تشكيل لجنة بكل شونة برئاسة مفتش تموين تضم ممثلين عن هيئة الصادرات والواردات والزراعة والجهة المسوقة والقبانى وأمين الشونة لتحديد درجة النقاوة ووزن الأقماح وصرف أثمانها للمزارعين خلال 48 ساعة.

ولفت إلى أنه تم اتخاذ كل الاحتياطات لاستقبال محصول القمح وتم توجيه مباحث التموين بتشديد الرقابة على جميع مراحل التوريد للشون والصرف للمطاحن ومراجعة ومطابقة الكميات الموردة أولًا بأول على مدار اليوم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد إجازة عيد الفطر.. موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة

وفاة رجل الأعمال الشهير صالح كامل

محافظ الدقهلية: الديوان العام خال من كورونا

11 نصيحة للتغلب على ارتفاع درجة الحرارة.. غدًا

الصور

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

image description

صلاة التراويح في الجامع الأزهر

الأكثر قراءة

بعد إجازة عيد الفطر.. موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الموجة «شديدة الحرارة»

الفلك: تعذر رؤية هلال شوال يوم الرؤية الشرعية حسابيًا

وفاة رجل الأعمال الشهير صالح كامل

إنفوجراف

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

أيام زمان

«الشيخ الفتوة».. أمين حسنين يحول حفله لمعركة «فتوات» بسبب نساء بولاق

من يوميات «زكي طليمات» في السربون: يجهلون أن في مصر تمثيلًا وفنًا

الأزهر.. بناه الفاطميون لنشر المذهب الشيعي وأغلقه الأيوبيون

عبدالرحمن الأبنودي ومحمود درويش علاقة صداقة بدأت بمكالمة

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

خبير تغذية: رمضان وصفة سحرية لإنقاص الوزن

أطباء اليابان يعانون من نقص الكمامات وسط أزمة كورونا

الأرق يزيد من عدم قدرة كبار السن على التخلص من الاكتئاب

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

منوعات

ارتفاع طلبات إعانات البطالة ببريطانيا

العثور على حفرية لآخر ديناصور مفترس فى الأرجنتين

أثينا تنشئ 6.8 كم للمشاة فى المناطق التاريخية

طريقة الحصول على نتيجة تقييم الأبحاث عبر منصة إدمودو edmodo

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
ارحمونا من تعصبكم .. فالله يرحم من يشاء!!
لواء. محسن الفحام
ما بين البطولات والعقائد
ماجد حبته
ثروة الغنوشى.. الملياردير العاطل!
ثروت الخرباوي
توبة الشرير.. أبى فى السينما المصرية
المزيد

الثقافة

«الثقافة الفلسطينية» تنعى الفنان التشكيلي صلاح الأطرش

القومي لثقافة الطفل يواصل تقديم برامجه على «يوتيوب»

الشاعر البريطاني ليم سيساي يتحدث عن طفولته بـ«أبوظبي للكتاب»

محمد عبدالقادر: فترة العزل ساعدتنى على تقديم محتوى هادف