«غنيم»: الاقتصاد الرقمى يعتمد على الابتكار فى تقديم الخدمات

قال الدكتور عبدالوهاب غنيم، رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد القومي، إن المنطقة العربية منذ آلاف السنين يسير اقتصادها بنظام الاقتصاد الريعي، وهو استخدام كل ما يطرح من الأرض، سواء مياه أو زراعة أو بترول أو معادن ويتم تصديرها واستثمار الأموال العائدة في الصرف على الصحة والتعليم وغيرهما.وأضاف غنيم خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد الريعي في مصر كان من خلال محصول القطن، لافتًا إلى أن ميزانية الدولة المصرية قديمًا كانت تعتمد على تصدير القطن.وأوضح أن الاقتصاد الرقمي هو الاقتصاد الذي يبنى على العقل وتكنولوجيا المعلومات والإنترنت، ويعتمد على الإبداع والابتكار في تقديم الخدمات، مثل تطبيق طلب التاكسي الذي يجني مئات الملايين ويعادل ما نحصده من محاصيل في السنة الواحدة.