أستاذ طب نفسى: البعض مازال يعيش مرحلة إنكار «كورونا»

كشف الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي، مراحل تعايش الإنسان مع فيروس كورونا، قائلًا: "إن المواطنين في مصر مروا بمرحلة الصدمة والخوف والهلع في بداية أزمة الفيروس، وذلك بعد خروجهم من مرحلة الإنكار".وأضاف أستاذ الطب النفسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "extra news" مساء الإثنين، أن البعض مازال يعيش في مرحلة إنكار للفيروس، مؤكدًا أن هؤلاء المواطنين يمثلون خطرًا كبيرًا في انتقال العدوى بسبب إهمالهم وعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية للوقاية.كما أشار إلى أن النفس البشرية تتضمن خاصية للتكيف في حال استمرت أزمة كورونا لفترة طويلة.وشدد أستاذ الطب النفسي على ضرورة ممارسة عمل وهوايات وأنشطة خلال هذه الفترة، وعدم الاكتفاء فقط بمتابعة الأخبار لتجنب الإصابة بأمراض نفسية، متابعًا: "من لن يتمكن من التعايش والتكيف مع فيروس كورونا كورونا سيعاني وقد يسقط في المرض النفسي".وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الإثنين، خروج 268 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3440 حالة حتى الآن.من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا "كوفيد-19" ارتفع ليصبح 4001 حالة، من ضمنهم الـ3440 متعافيًا.وأكد متحدث الوزارة، في بيان له، تسجيل 535 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة جديدة.وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 12764 حالة من ضمنهم 3440 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و645 حالة وفاة.