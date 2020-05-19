موسى: «كورونا» يهدد 10 آلاف معارض فى سجون قطر

قال الإعلامي أحمد موسى، إن منظمة "هيومان رايتس ووتش" فضحت قطر، بعد أن أكدت وجود معتقلين داخل سجون الدوحة مصابين بفيروس "كورونا" المستجد.وأضاف "موسى" خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "منظمة هيومان رايتس أكدت تفشي كورونا في سجن رئيسي بقطر يتم قتل وتعذيب المعارضين فيه، يبدو أن تميم عايز يخلص من الناس دي"، متابعا: "من النادر أن تتحدث هيومان رايتس عن قطر وهذا يعني أن هناك مصيبة".واستكمل: "يجب أن يتحرك العالم ويتم الإفراج عن المعتقلين المتواجدين في السجن المركزي بقطر، اللي محتجزين كأنهم حيوانات وهم ليسوا إرهابيين ولم يرتكبوا أي جريمة سوى معارضة تميم"، مشيرا إلى أن السجن المركزي في قطر الذي شهد تفشي كورونا يضم أكثر من 10 آلاف معارض.