محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف بـ«أبو شاهين» بالمحلة الكبرى

تفقد طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم الإثنين، أعمال الرصف بمنطقه أبوشاهين، متابعا معدلات الإنجاز في أعمال الرصف الجاري تنفيذها والتي تقع ضمن خطة التطوير بنطاق حي أول المحلة، رافقه خلال جولته اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، المحاسب عبد العزيز عجاج رئيس حي أول، ولمياء خليفه نائب رئيس حي ثان، القبطان شريف العربي عضو الأمانه المركزية بحزب مستقبل وطن لجنة تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والقائم بأعمال التطوير بمنطقة أبوشاهين.وأكد محافظ الغربية، على سرعة الانتهاء من أعمال الرصف والتطوير، مشيرًا إلى أن تلك الأعمال تأتي في إطار استكمال تنفيذ خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع.ووجه المحافظ بتنفيذ الأعمال بأعلى المعايير مع التاكيد برفع أي إشغالات أو تعديات للمحال بالشارع لتتكامل أعمال التطوير.واشار اللواء حاتم زين العابدين، إلى أن الأعمال الجارية الخاصة بأعمال التطوير بمنطقة أبوشاهين، تقوم على نطاقين، الأول يتضمن منطقة السوق والفرن والعمارات المجاورة لها، حيث تم تغيير خطوط الصرف المنزلية والأرضية وخطوط مياه الشرب ودهان العمارات بألوان ثابتة ذات هوية بصرية، والثاني بجوار مدرسة المحلة الثانوية بنين ومدرسة عبد المجيد كريم الابتدائية، حيث تم تغيير خط الصرف الرئيسي بها.