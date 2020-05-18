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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

150 إصابة جديدة بكورونا في العراق

الإثنين 18/مايو/2020 - 05:19 م
كورونا
كورونا
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أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 150 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع عدد المصابين حتى الآن في البلاد إلى 3554 حالة.

وذكرت الوزارة- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية- "أنه تم فحص 3520 نموذجًا في كل المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 153221".

وأشار البيان إلى أن مجموع حالات الشفاء بلغ 2310 أشخاص، فيما بلغ عدد المتوفين جراء الفيروس 127 حالة.

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