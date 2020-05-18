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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

وزير الداخلية يوجه 10 رسائل للمواطنين قبل عيد الفطر

الإثنين 18/مايو/2020 - 04:37 م
وزير الداخلية
وزير الداخلية
عمرو المزيدي
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وجه وزير الداخلية اللواء محمود توفيق 10 رسائل إلى جموع الشعب المصري والضباط أثناء اجتماعه، اليوم الإثنين، بمساعديه في غرفة إدارة الأزمات لاستعراض خطة عيد الفطر، وذلك من خلال تقنية "فيديو كونفرانس".

وتمثلت هذه الرسائل في الآتي:
1- تهنئة أعضاء هيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك معربًا عن تقديره للجهود التى يبذلها رجال الشرطة وما تحقق من نجاحات بمختلف القطاعات الأمنية فى المهام الموكلة إليهم لتنفيذ الإجراءات الاحترازية ضمن خطة الدولة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا.
2- أشاد بوعى وإدراك المواطنين بطبيعة التحديات التى تشهدها المرحلة، وما أبدوه من تعاون والتزام، والذى كان له بالغ الأثر فى نجاح تلك الإجراءات.

3- مراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين أثناء فترات الحظر، وتقديم كل أوجه المساعدة الممكنة، ولا سيما للمواقف الطارئة التى قد يتعرض لها المواطنون.
4- تطبيق قرار الحظر بمنتهى الدقة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حرصًا على سلامة المواطنين، واستمرار إجراءات منع تجمعات المواطنين حفاظًا على الصحة العامة.

5- مواصلة استهداف أكثر للإجرام ومواجهة أعمال البناء المخالف في أوقات الحظر.
6- متابعة غلق الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات والمراسي النيلية ومنع ارتيادها، ومتابعة غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية.

7- تطبيق قرارات الحظر سيتم بمنتهى الجدية والالتزام دون تهاون واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
8- الرصد المبكر لمحاولات قد تعكر صفو المناخ الآمن الذى تنعم به البلاد، والمحاولات اليائسة لنشر الشائعات والأكاذيب وترويجها.

9- ضبط حركة الأسواق والتصدى لمحاولات البعض استغلال الأوضاع الراهنة لاحتكار وحجب بعض السلع والتلاعب بالأسعار أو طرح سلع غير مطابقة للمواصفات.
10- كل الخدمات الأمنية التي تقوم بها وزارة الداخلية هدفها إرضاء المواطن.

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