غينيا الاستوائية تؤكد التزامها بخفض إنتاج النفط

أعلنت منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك، اليوم، أنها تلقت إخطارا من غينيا الاستوائية بأنها قامت بخفض إنتاجها من النفط الخام وفقًا لالتزامها بدعم استقرار سوق النفط، وبالاتفاقيات التي تم التوصل إليها في الاجتماعين الوزاريين التاسع والعاشر (غير العاديين) لمنظمة الأوبك يومي 9 و12 أبريل الماضي عبر الفيديو.وقال بيان لأوبك، اليوم الإثنين، نقلا عن وزير الصناعة والمناجم والطاقة الغيني، جابرييل مباجا أوبيانج، قوله إن تضامن دول أعضاء أوبك وبقية الأعضاء في أوبك+ في إعلان التعاون المشترك هو مفتاح ازدهار صناعة النفط الخام هذا العام.وأشار البيان إلى أن الصناعة تدخل بالفعل في مرحلة الانتعاش، معتبرا أن التنسيق بين أوبك ودول أوبك+ يعد نوعا من القيادة التي تحتاجها صناعتنا فى ظل أجواء السوق العالمية المضطربة، لافتا إلى استمرار غينيا الاستوائية في دعم قرارات المنتجين والتأكد من امتثالها التام لها.