سجناء في أمريكا يتعمدون نقل كورونا فيما بينهم لهذا السبب

عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو، يظهر استغلال معتقلي أحد سجون ولاية كاليفورنيا الأمريكية الظروف الحالية التي يمر بها العالم لمحاولة تسريع الإفراج عنهم، عن طريق نشر فيروس كورونا المستجد لبعضهم البعض.يظهر الفيديو أيضًا تبادل السجناء الكمامات وزجاجات المياه، إضافة إلى مصافحات متكررة مع بعضهم لنقل الفيروس.حيث أفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأحد، بأن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وصل إلى 1467065 حالة، بزيادة 31967 حالة عن الإحصاء السابق، وقالت إن عدد الوفيات ارتفع بواقع 1394 حالة إلى 88709‪.‬.