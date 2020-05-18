حزب باباجان: النظام الرئاسي التركي فخ نصبته «العدالة والتنمية»

قال نائب رئيس حزب الديمقراطية والتقدم «ديفا»، إدريس شاهين، خلال لقائه بإحدى القنوات التلفزيونية ووفقا لما نقله موقع تركيا الآن، إن نظام الحكومة الرئاسي ما هو إلا فخ نصبه حزب الحركة القومية لحزب العدالة والتنمية، وتم اتخاذ تلك الخطوة من أجل منع التحالفات عقب الانتخابات.وتابع شاهين: «الجميع الآن منشغل بنفسه، ولا نفكر نحن كحزب (ديفا) في عقد انتخابات مبكرة، بغض النظر عن أي يوم سيرحل فيه أردوغان من السلطة».وانتقد شاهين، طلب رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، لتغيير قانون الأحزاب السياسية في تركيا، حيث اعتبر شاهين هذا الطلب شيطانيا.