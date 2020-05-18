ارتفاع إصابات كورونا في الصومال لـ1421

أعلنت وزارة الصحة الصومالية عن تسجيل 64 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الإثنين، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالوباء إلى 1421 حالة.وقالت وزيرة الصحة فوزية أبيكار، حسبما ذكرت إذاعة "شابيلي" الصومالية، إنه تم تسجيل 33 حالة في محافظة بنادر و16 حالة في صوماليلاند و8 حالات في ولاية "جلمدج" و7 حالات في ولاية جنوب غرب الصومال، مشيرة إلى أن أعداد الوفيات منذ تفشي الوباء ظلت عند 56 حالة.وذكرت الإذاعة أن ارتفاع حالات الإصابة يأتي في ذات الوقت الذي تشهد فيه البلاد فيضانات عارمة وتخوفات من غزو جراد الصحراء.