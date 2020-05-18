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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طلاب «أولى ثانوي» يؤدون امتحان التاريخ إلكترونيا بالوادي الجديد (صور)

الإثنين 18/مايو/2020 - 11:15 ص
صلاح مرغني
صلاح مرغني
محمد المهدي
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يواصل قطاع التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، متابعته المستمرة للامتحانات الإلكترونية لطلاب الصف الأول الثانوي في مادة التاريخ.

وقال صلاح مرغني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، إن طلاب الصف الأول الثانوي أدوا اختبار مادة التاريخ إلكترونيا لمدة ساعة ونصف منذ صباح اليوم، مشيرا إلى تواجد الجميع منذ الصباح الباكر داخل غرف العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية والغرف الفرعية المشكلة بالإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها.

وأكد أنه تابع جميع الطلاب للتأكد من عدم وجود أي عقبات للدخول على منصة الاختبار، حيث إن محافظة الوادي الجديد ضمن محافظات المجموعة الأولى للدخول على المنصة في الفترة من 9 صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا، وحال وجود أي مشكلات يجرى حلها على الفور لضمان سريان الامتحانات بنجاح.

الوادي الجديد
الوادي الجديد
الوادي الجديد
الوادي الجديد

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