رغم تفشى كورونا.. تهديدات متصاعدة وتحذيرات بين طهران وواشنطن

تتصاعد حدة التوترات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من تفشي فيروس كورونا في البلدين والأزمة الحالية.وكانت إيران أمس الأحد، قد أرسلت ناقلات نفط إلي فنزويلا عن طريق خليج عدن، محذرة واشنطن من أي تدخل في نقل الوقود من قبل الناقلات، وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية، أن إيران حذرت الولايات المتحدة من أي تدخل في نقل الوقود من قبل الناقلات الإيرانية إلى فنزويلا.وبعد نشر تقارير تفيد بأن المسئولين الأمريكيين هددوا بمضايقة الناقلات الإيرانية التي تحمل الوقود إلى فنزويلا، حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الولايات المتحدة من إرسال قوات إلى البحر الكاريبي بهدف التدخل في نقل الوقود الإيراني إلى فنزويلا.ورفض "ظريف" في الرسالة خطوة الولايات المتحدة غير القانونية والخطيرة والاستفزازية، باعتبارها نوعا من القرصنة البحرية وخطرا كبيرا على السلام والأمن الدوليين، وفقا لوكالة تسنيم الايرانية.وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن الولايات المتحدة يجب أن تتخلى عن التسلط على المسرح العالمي وأن تحترم سيادة القانون الدولي، خاصة الشحن المجاني في أعالي البحار، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية، مشيرا إلى مسئولية حكومة الولايات المتحدة عن عواقب أي عمل غير قانوني، وأكد حق إيران في اتخاذ التدابير المناسبة والضرورية لمواجهة هذه التهديدات.وبعد إرسال الرسالة، استدعى سيد عباس أراجنشي، نائب وزير الخارجية الإيراني للشئون السياسية، سفير سويسرا الذي يمثل المصالح الأمريكية في إيران، وطلب منه أن ينقل إلى المسئولين الأمريكيين تحذير إيران الخطير من أي تهديد محتمل من قبل الولايات المتحدة ضد الناقلات الإيرانية.