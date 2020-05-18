«الدواء المصرية»: غير مصرح ببيع أو تداول كواشف تشخيص كورونا

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن أنه انطلاقًا من الدور الرقابي لهيئة الدواء المصرية وفى ضوء رصد الهيئة بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تقوم بترويج وبيع كواشف تشخيص فيروس كورونا المستجد، فإنها تؤكد أن تلك الكواشف مجهولة المصدر حيث أن جميع الكواشف الطبية المستوردة الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد يتم استيرادها لصالح الجهات الحكومية المختصة بالكشف عن وعلاج فيروس كورونا المستجد فقط وغير مصرح ببيع أو تداول تلك الكواشف بأي جهة أخرى.وأضافت الهيئة أنه تتم المتابعة الدورية والتفتيش والرقابة على جميع الشركات المستوردة للكواشف التشخيصية لتشخيص Covid- 19 بجميع أنواعها لضمان الالتزام بالإجراءات المتبعة في هذا الشأن وعدم توريد تلك الكواشف للمعامل الخاصة والصيدليات.كما أكدت أنها تتخذ جميع الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة لفرض السيطرة على سوق الدواء ومنافذ بيع الأدوية والمستلزمات الطبية والضرب بيد من حديد على أيدي المخالفين والمتلاعبين بصحة المواطن المصري.وناشدت هيئة الدواء المصرية المواطنين مراجعة مقدمي الخدمات الصحية في هذا الشأن واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد " Covid- 19" وعدم الانسياق وراء كل من تسول له نفسه استغلال الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد.