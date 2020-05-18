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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكنيسة بإيطاليا تستأنف صلوات القداسات بعد انقطاع لمدة شهرين

الإثنين 18/مايو/2020 - 07:52 ص
الكنيسة بإيطاليا
الكنيسة بإيطاليا
تريزة شنودة
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استأنفت إيبارشية روما وتورينو بإيطاليا، صلوات القداسات الإلهية بكنائسها، بعد انقطاع لأكثر من شهرين، للحد من التجمعات ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وترأس الأنبا برنابا أسقف إيبارشية روما وتورينو، صلوات القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء مريم بروما "مقر الإيبارشية "، بحضور عدد قليل من الأقباط حفاظًا على مبدأ التباعد للوقاية من فيروس كورونا، كما تحرص الإيبارشية على بث عظات روحية مكثفة عبر تقنية البث المباشر تعويضًا عن إلغاء الإجتماعات الروحية لظروف انتشار فيروس كورونا.

ويحرص أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على المشاركة في تقديم عظات روحية "أونلاين"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك كبديل عن إغلاق الكنائس وتعليق الصلوات وفقًا لقرار المجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الذي تم إصداراه خلال شهر مارس الماضي للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها الكنيسة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسيتم النظر في إعادة فتح الكنائس منتصف شهر يونيو المقبل بشكل تدريجي.

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