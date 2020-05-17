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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غدًا.. وصول 325 عالقًا مصريًا قادمين من واشنطن إلى مطار مرسى علم

الأحد 17/مايو/2020 - 11:39 م
مطار مرسى علم
مطار مرسى علم
محمود السعدى
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يستقبل مطار مرسى علم الدولى، خلال الساعات القليلة المقبلة، طائرة شركة مصر للطيران قادمة من ولاية واشنطن لنقل 325 راكبًا مصريًا، والراغبين فى العودة إلى بلادهم عقب انتشار جائحة فيروس كورونا المستقبل، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتسيير جسر جوي إلى مختلف أنحاء العالم لنقل المصرين العالقين هناك.

ومن المقرر أن تصل الطائرة، وهى من طراز بيونج 787 "دريد لاينر" الرحلة رقم ms 982 إلى مطار مرسم علم الدولى فى تمام الساعة 6.40 صباح غد الأحد، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والطبية لاستقبال الركاب القادمين على متنها، وفقا لإرشادات وزارة الصحة والسكان للتأكد من خلوهم من الفيروس القاتل، ثم نقل الركاب إلى مناطق العزل الطبى التى خصصتها الحكومة المصرية لمدة 14 يوما متتاليا.

هذا وتواصل وزارة الطيران المدنى تسيير جسرها الجوى عبر طائرات شركتى مصر للطيران وإير كايرو، إلى مختلف أنحاء العالم لنقل آلاف المصريين العالقين بالخارج.

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