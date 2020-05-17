وزير النقل يتفقد محور سمالوط الحر بالمنيا غدا

يزور الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، غدا الإثنين، محافظة المنيا، ويستقبله اللواء أسامة القاضي محافظ الإقليم لتفقد محور سمالوط الحر على النيل شمال المحافظة.كان اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، قد قام بجولة تفقدية الثلاثاء الماضي، للوقوف على معدلات تنفيذ محـور سمالوط الحر على النيل، في إطار المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ عدد من المشروعات القومية والخدمية بمراكز المحافظة، بالتوازي مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.واطلع المحافظ على نسب تنفيذ المشروع، الذي يتكون من 32 كوبري، تشمل كوبري أعلى نهر النيل وكوبري أعلي السكة الحديد وترعة الإبراهيمية، بالإضافة إلى 16 نفق على الطرق المحلية المتقاطعة مع مسار المشروع، وكذلك عدد "2 بربخ" على المجاري المائية المتقاطعة مع مسار المشروع، وأعمال طرق ومداخل بطول 22 كيلومتر.وأكد المحافظ استمرار العمل في جميع مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة، حيث يجري العمل في 130 مشروعا، في مقدمتها محور سمالوط الحر على النيل، واستمع إلى شرح مفصل حول المحور الذي يعد أحد أهم وأكبر المشاريع في قطاع النقل بالمحافظة، حيث سيربط بين الطريق الصحراوي الشرقي (القاهرة-أسوان) والطريق الصحراوي الغربي مرورا بنهر النيل والطريق الزراعي (القاهرة - أسوان) عند مدينة سمالوط، بطول إجمالي 26 كيلومتر وعرض 21 متر، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 1.450 مليار جنيه، بحيث يكون محورا حرا.وأشار المحافظ إلى أن محور سمالوط، هو المحور الثالث بعد محوري بني مزار وملوي، ويهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في المحافظة، وإنشاء المحور ذو أهمية استراتيجية، حيث سيسهم في تيسير حركة النقل وجذب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار بالمنطقة الصناعية بالسرارية شرق النيل، ما سيسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية على أرض المحافظة.