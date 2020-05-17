إزالة 13 حالة تعدٍ على أراضي الدولة فى السويس

تمكنت حملة لاسترداد أراضي الدولة، اليوم، من إزالة ١٣ حالة تعدِ على أراضي الدولة في السويس.وتابع سكرتير عام محافظة السويس لواء طارق عبدالعظيم تنفيذ رئيس حي الجناين المهندسة عاليا فريد لتوجيهات محافظ السويس لواء عبدالمجيد صقر بإزالة أي تعديات على أراضي الدولة.وتمكنت الحملة من إزالة ٨ حالات تعد بالبناء على أراض بدون ترخيص بَمساحة ٨٦٠ متر مربع بمنطقة السيد هاشم بحي الجناين، وإزالة ٥ حالات تعدِ بالبناء على أراض زراعية على مساحة ٥.٧ قيراط بمنطقة قرية عامر.واتخذ المسئولون كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتعدين علي الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية.