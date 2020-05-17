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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

إمام مسجد السيدة نفيسة: ندعو المجتمع إلى التحلى بالعفو والصفح

الأحد 17/مايو/2020 - 10:22 م
الدكتور محمد رمضان
الدكتور محمد رمضان
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دعا الدكتور محمد رمضان، إمام مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، المجتمع إلى التخلق بخلق العفو والصفح حتى تسود المودة بين الناس.

وقال إمام مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، خلال كلمته الليلة في الحلقة الرابعة والعشرين من حلقات برنامج "حديث السحور" بمناسبة شهر رمضان الكريم، إن العفو خلق نبيل، وأن الله عز وجل هو العفو والغفور، مؤكدًا أن عفو الله لا توفيه الكلمات ولا تصفه العبارات، وأن الله عز وجل يمحو السيئات ويتجاوز عن السيئات.

وأوضح إمام مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، أن الله تعالى يعفو عن الذنب ولا يهتك الستر، قال تعالى "وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ" (الآية 30، سورة الشورى)، لافتا إلى أن من جميل عفو الله عز وجل ولطفه وكرمه بعباده أن عفوه لا يقف عند حدود التوبة فقط، بل إن الكريم إذا غفر الذنب محا آثاره، فإذا غفر الله للعبد وعفا عنه محا آثار الذنب والمعصية، وليس ذلك فحسب، بل إن الله يبدل سيئاته حسنات، قال تعالى "إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا"(الآية 70، سورة الفرقان).

وأضاف إمام مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، وقال ما أجمل أن نقف بين يدي المولى "عز وجل" في الأيام المباركة في شهر رمضان شهر العفو والمغفرة، قال المصطفى "صلى الله عليه وسلم" مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه ِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ"، مؤكدا أهمية أن يعفو المسلمين عن بعضه البعض وقال ما أجمل أن نعفو في هذه الأيام.

وأشار إمام مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، إلى ما قاله الإمام ابن القيم.. "يا ابن آدم.. إن بينك وبين الله ذنوب لا يعلمها أحد غير الله، وتحب أن يغفرها لك الله ويتوب عليك، فإذا أردت أن يعفوالله عنك ويغفر لك فاعف أنت عن عباده، إنما الجزاء من جنس العمل.. تعفو هنا يعفو هناك تنتقم هنا ينتقم هناك تطالب بالحق هنا يطالب بالحق هناك"، فمن عفا وأصلح فأجره على الله"، داعيا المولى تبارك وتعالى أن يتجاوز عنا وأن يعفو عنا بفضل هذه الأيام المباركات.

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