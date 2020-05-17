غدًا محاكمة المتهمين بالاختلاس من الجمعية التعاونية لأعضاء نقابة أطباء الأسنان

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبدالسلام يونس، محاكمة المتهمة "ر. م"، وآخرين، لاتهامه باختلاس أموال من الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأعضاء نقابة أطباء الأسنان.تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبدالسلام يونس، وعضوية المستشارين ولاء محمد ووجدى طاهر وراغب محمد راغب، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومحمود عبد الرشيد.• اتهامات النيابة للمتهمةوأسندت النيابة للمتهمة "ر. م"، أمينة عهدة بالجمعية التعاونية الاستهلاكية لأطباء الأسنان، وآخرين تهمة اختلاس أموال وجدت فى حيازتهما بسبب وظيفتهما، بأن اختلاسا البضائع عهدتهما المبينة وصفًا وقيمة بالتحقيقات البالغ قيمتها 103 آلاف و738 جنيها، والمملوكة لجهة عملهما وأدنى وجدت فى حيازتهما بسبب وظيفتهما المسلمة إليهم لبيعها لأعضاء الجمعية وتوريد قيمتها لجهة عملهما، إلا أنها استولوا عليها لأنفسهم دون وجه حق.كما زورا المتهمون محررات رسمية بالاشتراك مع آخر مجهول، وهى "فواتير بيع البضائع" بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة.