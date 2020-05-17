إدانة رفع علم المثلية الجنسية فى سفارة الاتحاد الأوروبى ببغداد

أدانت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، اليوم الأحد، رفع علم المثلية الجنسية في سفارة الاتحاد الأوروبي في بغداد.واعتبرت لجنة العلاقات الخارجية في بيان لها رفع علم المثلية الجنسية في سفارة بعثة الاتحاد الأوروبي في بغداد «تجاوزًا على القيم والأعراف الاجتماعية والعقائد الدينية للشعب العراقي».ودعت اللجنة وزارة الخارجية العراقية «للقيام بدورها في منع أي تجاوزات أخرى تحدث في المستقبل من قبل البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق».