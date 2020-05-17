نادية عمارة ترد على شكوى زوج سمع مكالمة لزوجته مع رجل آخر

وردت للدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، شكوى زوج سمع مكالمة لزوجته مع رجل آخر، وذلك إثر مشاكل بينهما.وقال الزوج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "قلوب عامرة"، المُذاع عبر فضائية "on e"، مساء الأحد، إنه متزوج منذ 19 عاما، ولديه من زوجته 4 أولاد، متابعًا: "المشاكل بينا رايحة جاية طوال هذه السنوات، وفي إحدى المرات التي حدثت بيننا فيها مشكلة، ذهبت وتزوجت عليها، وعدت إلى زوجتي الأولى بعد إلحاحها بعودتي إلى منزلي وأولادي".وأردف: "من كم يوم شفت الموبايل بيرن بعد الفجر، وعن طريق خاصية تسجيل المكالمات، تمكنت من سماع مكالمة بينها وبين رجل، وكانت تحادثه بمنتهى اللطف وتسأله عن زوجته وما إذا كانت تسهر لوقت متأخر أم لا؟".وقالت الدكتورة نادية عمارة، إن ما فعلته الزوجة هو خيانة لله قبل أن تكون خيانة زوجية.وأوضحت الدكتورة نادية عمارة، أن الزوجين في بعض الأحيان لا يستطيعون أن يتوصلوا لطريقة يسعدوا بها بعض، لافتة إلى أن العند يوصل لهذه الحالة، وحالات الخيانة الطارئة قد تكون افرازا لهذه الحالة، حيث لا يجد الزوج زوجته ملتفتة له، فيبحث عن أخرى، فيكون رد فعل الزوجة هو الانتقام بمعرفة رجل آخر، حيث تريد أن تثبت لنفسها أنها مرغوبة، مؤكدة أن فعلتها خاطئة.وأشارت إلى أن ضغط الحياة المنزلية، قد يلهي الزوجة أن تقوم بواجباتها تجاه الزوج، فيذهب الزوج ويبحث عن الاهتمام خارج المنزل، وهو ما يتسبب في إحداث فجوة بين الزوجين.ونصحت بأن يسامح الزوج زوجته إن تابت عن فعلتها، حفاظًا على البيت والأولاد.